Репутация Украины - залог безопасности нашего государства, - Кулеба назвал ключевые задачи в сфере культурной дипломатии

Отстаивание культурного и информационного суверенитета, а также укрепление доверия к Украине являются одними из ключевых задач МИД в сфере культурной дипломатии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на II Международном форуме культурной дипломатии, организованном Украинским институтом в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины.

Среди ключевых задач в сфере культурной дипломатии министр также назвал популяризацию добавленной стоимости, которую Украина создает для мира и распространение осведомленности об Украине как стране новых возможностей.

Он отметил, что системная работа над изменением восприятия Украины в мире, формирование и продвижение позитивного национального бренда средствами "мягкой силы" входят в шесть топ-приоритетов Стратегии внешнеполитической деятельности Украины.

"Репутация Украины и ее положительная узнаваемость за рубежом в условиях гибридных войн является залогом безопасности нашего государства", - резюмировал Кулеба.

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Как отмечает пресс-служба МИД, темой нынешнего форума стала роль и возможности культурной дипломатии в решении общих глобальных проблем современности.