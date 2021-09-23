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ВР сегодня будет работать до завершения рассмотрения законопроекта об олигархах

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ВР сегодня будет работать до завершения рассмотрения законопроекта об олигархах
Верховная Рада продлила работу сегодняшнего пленарного дня до завершения рассмотрения законопроекта №5599 об олигархах.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" соответствующее решение -  288 народных депутатов.

"Есть потенциал", - прокомментировал данное голосование первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Затем он объявил перерыв в работе Рады до 12.30. После него депутаты перейдут к рассмотрению данного законопроекта.

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Топ комментарии

  • Игорь Юрьевич 0f4c2b2c
    Правильно бородатая бабушка не любит ждать...
  • Герхард
    Не скажи. Это отличный инструмент для ручного назначения "олигархов" и наоборот.

    И все ж понимают, что назначать будет не ЗЕ, а его хозяин Коломойский.
  • Диды Выпивали
    как пострадает он него фиКаломойсикй и Ахметов, с Фирташем, Пинчуком и Веревским? никак!
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