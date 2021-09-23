ВР сегодня будет работать до завершения рассмотрения законопроекта об олигархах
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Верховная Рада продлила работу сегодняшнего пленарного дня до завершения рассмотрения законопроекта №5599 об олигархах.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"За" соответствующее решение - 288 народных депутатов.
"Есть потенциал", - прокомментировал данное голосование первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Затем он объявил перерыв в работе Рады до 12.30. После него депутаты перейдут к рассмотрению данного законопроекта.