Чем меньше РФ будет включена в международную повестку, тем будет лучше для цели достижения мира, - Кориневич

Как можно меньшее включение России в международную повестку будет способствовать повышению уровня мировой безопасности, и в частности — скорейшему восстановлению украинского суверенитета на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ДОМ, об этом заявил постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

По его словам, Россия должна осознать, что необходимо соблюдать принципы международного права, которые поддерживает мировое сообщество.

"Безусловно, Российской Федерации надо давать понять на каждой возможной международной площадке, что те правила игры, в том числе основные принципы международного права, которые выписаны сегодня в некоторых международных актах, и которые уважают, и которым следуют все члены международного сообщества, надо соблюдать. Чем меньше РФ будет включена в международную повестку, в участие во всевозможных международных мероприятиях, тем будет лучше для цели достижения мира и безопасности", - отметил он.

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