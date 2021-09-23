Кличко предложил Киевсовету назначить Крищенко заместителем главы КГГА
Об этом он заявил сегодня в начале заседания Киевсовета, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"Мы сегодня должны рассмотреть назначение заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Андрея Крищенко...Он свыше 5 лет возглавлял столичную полицию - в непростое время и в непростых условиях. От реформирования милицейской системы в современную полицию до обеспечения правопорядка в столице во время различных мероприятий. Убежден, такие опытные люди должны работать на благо нашего города и его громады", - отметил Кличко.
Он отметил, что Андрей Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.