Снайперский прицел, бикфордов шнур и три охотничьих ножа: в пункте пропуска "Меловое" пограничники обнаружили у россиянки рюкзак с опасными предметами. ФОТОрепортаж
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Так, вчера в пункте пропуска "Меловое" на украинско-российской границе пограничники остановили для проверки автомобиль "Опель", на котором в РФ, кроме водителя ехала пассажир - гражданка России.
Во время осмотра автомобиля пограничники совместно с сотрудниками таможни обнаружили среди багажа россиянки рюкзак с опасными предметами. Среди них - ночной снайперский прицел унифицированный, бикфордов шнур, три охотничьих ножа, металлические наручники, кобура к пистолету Макарова и один патрон калибра 7,62 мм.
"Владелица вещей объяснила, что не обратила внимание на рюкзак, который якобы принадлежит ее сыну, так как забирала все вещи, которые у нее были.
Сейчас опасные предметы изъяты, проводятся соответствующие уголовно-процессуальные меры. Сотрудниками компетентных правоохранительных органов внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 333 УК (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю)", - говорится в сообщении.
В ведомстве также напомнили, что Государственная пограничная служба Украины обеспечивает непрерывный пропуск граждан через границу, обеспечивает безопасность на государственной границе и противодействует перемещению предметов, которые могут нести угрозу жизни людей.