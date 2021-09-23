Шефир не обращался с просьбой о предоставлении госохраны, - УГО

Управление государственной охраны сообщает, что первый помощник Президента Украины Сергей Шефир не входит в перечень лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в пресс-службе УГО.

"Охрана Шефиру не предоставляется, так как он не входит в перечень лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана", - говорится в сообщении.

В УГО подчеркнули, что Шефиру может предоставляться такая охрана, если будет соответствующее обращение. Согласно процедуре сначала надо обратиться в Офис Президента. Офис должен ходатайствовать перед Президентом и уже после его решения предоставляется государственная охрана.

"Сейчас никаких обращений по поводу охраны не было", - сказали в пресс-службе.

Отвечая на вопрос, будет ли усилена из-за этого случая охрана Президента, в пресс-службе ответили, что это закрытая информация. Все мероприятия в отношении должностных лиц о государственной охраны являются информацией с ограниченным доступом.

Напомним, 22 сентября в 10 утра вблизи с. Лесники под Киевом был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Сергея Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

По словам главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко, правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

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