Почти 16 млн грн убытков во время закупки электронных учебников: Сообщено о подозрении экс-чиновнице Николаевской ОГА и ее сообщникам

Бывшую чиновницу, директоров коммунального и частного предприятий подозревают в служебной халатности и растрате средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В ходе расследования установлено,что в течение 2017-19 гг. директор одного из департаментов ОГА, руководители коммунальной организации и частного предприятия-поставщика заключили соглашения на получение услуг, а именно доступа к платформе cepвисив электронной школы и к использованию учебников и пособий в электронном виде для учащихся общеобразовательных учебных заведений Николаевской области.

Оказалось, что согласно официальной документации принятые услуги не соответствовали техническим требованиям и функциональным данным. Не проверив эти данные, должностные лица подписали документы. На их основании были перечислены средства из бюджета. В ходе расследования правоохранители выяснили, что большая часть отделов образования области вообще не использовали приобретенные электронные сервисы из-за их несоответствия учебной программе. Также было установлено, что пособия в электронном виде были лишены функционала - не содержали мультимедийных и интерактивных функций, что было заявлено в требованиях при приобретении, а представляли собой отсканированные варианты учебников.

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В результате таких действий фигурантов бюджета области нанесен ущерб почти на 16 млн грн.

На основании полученных доказательств следователи сообщили о подозрении экс-чиновнице ОГА и руководителю коммунального предприятия о подозрении по ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Руководителю частного общества - по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения и отстранении от должности директора коммунального учреждения, а также о наложении ареста на их имущество.

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