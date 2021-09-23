На Луганщине будут высажены рекордные 182 млн деревьев, - Болоховец

Руководитель Гослесагентства Юрий Болоховец представил дорожную карту программы президента Владимира Зеленского "Зеленая страна".



"Наибольшее внимание - югу страны, который в результате изменения климата со временем может превратиться в пустыню. За три года мы создадим в южных областях мощный зеленый щит, который восстановит историческую экосистему ", - сообщил Болоховец.

В Одесской и Херсонской областях будет высажено 90+ и 85+ миллионов деревьев. В Запорожской, Николаевской, Днепропетровской - 43+ млн, 57+ и 45+ миллионов.

"В центре страны самую масштабную высадку деревьев проведем в Житомирской области. В прошлые годы лесные пожары уничтожили здесь тысячи гектаров леса. Только на пожарищах Житомирщины взорвем 18+ млн деревьев. В целом за три года - 117+ млн деревьев ", - отметил руководитель Гослесагентства.

В Карпатах за три года Держлисагентство планирует высадить 47+ млн деревьев. Воспроизводства лесов региона значительно ускорится и в результате отказа от сплошных рубок.

Основная цель на востоке - восстановить уничтоженные леса Луганщины. Регион потерял значительную часть лесного фонда в результате мощных пожаров. На пожарищах области Болоховец планирует высадить 91+ млн деревьев. За три года суммарно на Луганщине будет высажено 182+ млн новых деревьев.

По словам Болоховца, дорожная карта согласована с региональными и местными руководителями лесного агентства. У каждого есть задачи по высадке - каждый знает, сколько должен высадить в следующем году, через год. Для каждого руководителя лесного хозяйства области пошаговое выполнение задания президента - это личный KPI.

В ближайшее время Болоховец планирует провести обсуждение дорожной карты с представителями регионов - председателями ОГА, местными депутатами.

"Мы открыты к предложениям и инициативам - при наличии дополнительных территорий объем высадки может будет увеличен. Миллиард деревьев - это абсолютно реальная задача, которую поставил нам президент. Всего за несколько месяцев мы провели очень большую работу для запуска этой программы. Запустили процесс создания мощной базы по выращиванию качественных саженцев деревьев, адаптированных под новые климатические условия. Договорились с местной властью о передаче нам территорий под высадку лесов. Сформировали финансовую модель программы. И теперь создали четкую и подробную дорожную карту залеснения для каждого региона и каждой области ", - отметил руководитель Гослесагентства.