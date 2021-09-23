Путин и Зеленский встретятся, когда будет какая-то повестка дня их общения, - Песков
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В Кремле заявили, что встреча президентов России и Украины - Владимира Путина и Владимира Зеленского - может состояться тогда, когда оба лидера будут готовы к этому и будет согласована повестка общения между ними.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
"Безусловно, два президента встретятся, кода они оба будут готовы, когда будет какая-то повестка дня их общения, когда они поймут, о чем им разговаривать. Тогда они и встретятся", - сказал Песков.
Напомним, ранее президент Зеленский заявил, что встретится с Путиным, когда президент РФ "будет готов".