Вакцинированные от COVID-19 должны носить маску, поскольку могут инфицировать невакцинированных, - Ляшко

Вакцинированные против коронавирусной инфекции граждане должны носить защитную маску, поскольку могут переносить возбудителя болезни и инфицировать невакцинированных.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко во время V Международного форума "Креативная Украина 2021".

"Если мы вакцинированы, нужно носить маску, поскольку у нас достаточно большое количество невакцинированных. А человек, который вакцинирован, может переносить возбудителя, болеть с легким течением и инфицировать невакцинированных и это приведет к тяжелым последствиям течения болезни у того, кто не вакцинировался. Поэтому если мы вакцинируем большое количество людей, тогда мы будем рассматривать вопрос снятия масок", - заявил Ляшко.

Он добавил, что в настоящее время Министерство здравоохранения ищет "золотую середину" в вопросе возможных карантинных ограничений.

"Если сегодня посмотреть, то мы можем сказать, что наступает время - нужно вводить жесткие карантинные ограничения. Будут недовольны все. Почему мы разрешаем вакцинированным сегодня проходить, а невакцинированным - идти тестироваться? Потому что главная цель наших карантинных ограничений - предотвратить коллапс системы здравоохранения. Поверьте, для меня, как министра здравоохранения, главное, чтобы все, кто нуждается в медицинской помощи, смогли ее получить как можно скорее, как можно ближе к своему месту жительства. Если вакцинированный человек инфицируется, то он не попадет в больницу", - подчеркнул министр.

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Он напомнил, что на данный момент 92% госпитализированных больных COVID-19 - это невакцинированные лица, 99,2% умерших от COVID-19 за летний период - невакцинированные люди.

По словам Ляшко, если человек, который является носителем инфекции, наденет защитную маску на лицо, он не инфицирует другого человека.

"Если кто-то этому не верит, возьмите свечу, зажгите свечу, отведите на вытянутую руку и подуйте на нее без маски и в маске. Если кто-то задует свечу в маске, приезжайте ко мне, я вам буду что-то креативить, потому такого человека я еще не встречал. Маска на лице позволяет уменьшить расстояние, на которое вы выдыхаете воздух, в котором может быть возбудитель, который может инфицировать другого человека", - подчеркнул министр.

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Как сообщалось, с сегодняшнего дня, с 00:00 часов 23 сентября 2021 года, на всей территории Украины начал действовать желтый уровень эпидемической опасности. Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 21 сентября.