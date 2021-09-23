Новости

"Слуга народа" Арахамия об отказе рассматривать правки к законопроекту об олигархах: "Как говорится, терпение лопнуло"

7 05843
"Слуга народа" Арахамия об отказе рассматривать правки к законопроекту об олигархах: "Как говорится, терпение лопнуло"
На заседании лидеров фракций был предложен "так называемый план Тимошенко".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Юлия Владимировна предложила, на наш взгляд, достаточно нормальный и компромиссный план: лидеры фракций выступят по 10 минут, а потом каждый автор поправок возьмёт по три минуты, скажет о них, комитет ответит, и после этого мы пойдём на голосование. Но против этого категорически выступили фракции "ЕС", у которой, кажется, больше 300 правок, и ОПЗЖ, у которой тоже больше 300. Мы посчитали: если предоставить им это время, то это (законопроект. - Ред.) сегодня вообще не будет принят, возможно, и завтра. А следующая неделя не пленарная. Выглядело, как попытка затянуть время", - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем", - Арахамия

Нардеп отметил, что в последнее время "слуг народа" "фактически шантажировали правками".

"Как говорится, терпение лопнуло", - добавил Арахамия.

Топ комментарии

  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    ну и?

    для этого и парламент существует что бы принимать взвешенные и не торопливые решения с поправками..

    - это для зе-дыбилов с Трускавца нужно быстро - сразу после приказа Зе-Ермака - не думая даже..
  • Шимус
  • Старый зольдат
    Додик, смотри, скоро у народа (не путать Народ со стаей 73% ЗеДятлов) терпение лопнет. ОЧЕНЬ СКОРО. И ЛЮДИ уже наученны. Дороги, тропинки и аэропорты сразу перекроют. Вот тогда у тебя, пучеглазенького, не только глазки то вылезут но и глазное яблоко на седалище натянут.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости