Крищенко назначен заместителем главы КГГА

Экс-руководитель полиции Киева Андрей Крищенко назначен заместителем главы Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий.

Соответствующее решение приняли депутаты Киевсовета на заседании в четверг. 91 депутат поддержал это решение, два были против, один – воздержался, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал депутатов Киевского городского совета поддержать это назначение.

Он отметил, что Крищенко будет отвечать за вопросы муниципальной безопасности, гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям, территориальной обороны и взаимодействия с правоохранительными органами.

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