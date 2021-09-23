Мировой рынок руды оказался "перегретым" из-за Covid-19 и теперь резко летит вниз, - СМИ

Конец года производители железорудного сырья встретят на краю той же ямы, в которой отрасль барахталась с середины 2014-го по середину 2020-го.

Об этом пишет МинПром в статье "Руда сорвалась".

Как отмечается, рынок ЖРС оказался банально перегрет под воздействием так называемой постпандемической эйфории. После шока, нанесенного Covid-19, экономики стран-производителей стали начали восстанавливаться, иногда с чрезмерным энтузиазмом. Это и вызвало стремительный рост спроса на сырье и подстегнуло цены.

"Но сейчас бизнес возвращается в более прагматические рамки. Он уже ни разу не готов платить по 200 долларов за тонну руды. И даже 100 отдает с неохотой. Подобные тенденции проявляются и на других сырьевых рынках – лома, чугуна, а также полуфабрикатов и проката. Просто там котировки не взбирались на столь заоблачные уровни, потому и откат плавнее", - отмечает издание.

К третьей декаде сентября цены на руду (62% Fe) упали на мировых площадках ниже 100 долл/тонну, только за месяц потеряв почти 100 долларов стоимости. "Причем, как представители ГМК, так и аналитики, со скорбными лицами констатируют, что это еще не дно. Как и в ситуации с невероятным подъемом цен, ключевое влияние на динамику осуществляет Китай, потребляющий сегодня около 62% всего ЖРС, поступающего на глобальный рынок", - пишет МинПром.

Так, китайская металлургическая промышленность все еще жестко регулируется правительством. И сегодня власти в Пекине дали ряду предприятий приказ снизить объемы производства, чтобы уменьшить вредные выбросы. В результате этих ограничений августовское производство стали в Китае упало до минимального уровня за 17 последних месяцев и продолжило снижаться в сентябре. В то же время запасы железной руды на складах 45 ведущих китайских портов продолжают расти.

Кроме этого, возникли и дополнительные факторы, негативно влияющие на спрос на ЖРС в Китае. Начали проявляться первые признаки замедления производства в автомобильной промышленности КНР, которая формирует более 20% внутреннего спроса на стальную продукцию. В больших мегаполисах Китая (Пекин, Гуанчжоу, Гонконг и др.) уже наблюдается снижение продаж недвижимости. Данная тенденция указывает на риски будущего сокращения объемов строительства в стране, а соответственно и потребления стали.