"Слуга народа" собрала подписи для применения спецпроцедуры к налоговому законопроекту №5600: ее принимали для "антиколомойского закона", - Арахамия
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Фракция "Слуга народа" собрала 160 подписей за применение спецпроцедуры во время рассмотрения налогового законопроекта 5600.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в ВРУ сказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
"Пока не регистрируем. Ждём Разумкова, когда он выйдет на работу. Потому что все равно этот вопрос будет через неделю. То есть, у нас есть время", - отметил он.
По словам нардепа, будет проведено ещё одно совещание лидеров фракций, где обсудят этот вопрос.
Арахамия напомнил, что эту спецпроцедуру парламент использовал один раз во время рассмотрения "антиколомойского закона".