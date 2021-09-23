Путин все еще на самоизоляции. В Кремле продолжают выявлять случаи коронавируса, - Песков
3 19723
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин продолжает находиться на самоизоляции.
"Это такая относительная самоизоляция, просто минимизация личных контактов", - сказал он, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газету.ру".
Песков отметил, что в пресс-службе Кремля и других его подразделениях продолжают выявлять единичные случаи заболевания коронавирусом, поэтому дополнительные меры предосторожности не помешают.
Он уверяет, что самоизоляция ни коим образом не ведет к снижению активности Путина и не влияет на его работу.