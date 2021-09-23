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Рада приняла закон об олигархах. ВИДЕО

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Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 279 народных депутатов.

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Рада приняла закон об олигархах 01

Законом предусмотрено создание специального реестра, куда будут вносить олигархов. Для этого они должны соответствовать трем из четырех критериев: участие в политической жизни, значительное влияние на СМИ, контроль или владение монополией, а также наличие активов на сумму около 2,3 млрд гривен.

В документе прописано, что определение олигархов - это прерогатива СНБО, который возглавляет президент Владимир Зеленский.

Бизнесмены, попавшие в реестр олигархов, будут обязаны подавать электронную декларацию наравне с чиновниками. Им будет запрещено финансировать партии и участвовать в большой приватизации. Кроме того, олигархам и госслужащим надо будет отчитываться о контактах между собой.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
  • Super Gut
    При сывочолом ахметов за год не зарабатывал 5 лярдов баксов, а фирташу не прощали 100 млрд долгов
  • ХОРТ
    Вітаю 73% ЗЕдебілів... Ви знов "зробили" себе разом...
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