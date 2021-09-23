"Полет нормальный": 13-летний Макс, ставший первым ребенком, которому пересадили сердце в Украине, поднялся на ноги. ФОТО

13-летний Максим, которому несколько дней назад провели операцию по трансплантации сердца, сегодня впервые поднялся на ноги.

Об этом на своей странице в Facebook написала основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства "iDonor" Ирина Заславец, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, знакомьтесь! Это Макс. И он - герой! В его груди уже вторые сутки бьется донорское сердце. Макс первым среди детей получил его в Украине!", - написала она.



Фото: Заславец/Facebook

Заславец отметила, что сегодня Максим поднялся на ноги: "Говорит, полет нормальный. Мечта - скорее вернуться домой... Ой, чуть не забыла!!! У этого парня есть еще одно маленькое желание. Иметь много подписчиков в Инстаграм".

"Уверена, в этом мы ему точно можем помочь. Его профиль: https://instagram.com/iitsmaxx_xx?utm_medium=copy_link

Макс сегодня уже сделал свой первый пост. И очень ждет наши реакции. Лайк и репост", - добавила она.

Как сообщалось ранее, 21 сентября 2021 года стало известно, что в Украине впервые провели трансплантацию сердца 13-летнему ребенку. Первая в стране подобная операция была проведена во Львовской больнице скорой помощи.

Операцию провели вместе хирурги из Киева, Львова и Польши. Они пересадили от одного донора разным реципиентам сердце, легкие, печень, почки и роговицу глаза.

Сердце впервые в Украине было пересажено ребенку 13 лет.