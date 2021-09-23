За полгода число жертв среди мирного населения на Донбассе выросло более чем на 50%, - ООН

В ООН подсчитали потери среди гражданского населения в результате активных боевых действий на востоке Украины. Так, за последние полгода количество жертв выросло на 51%.

Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) Матильда Богнер, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ситуация с безопасностью на востоке Украины ухудшилась, возросло количество жертв среди гражданского населения в результате активных боевых действий. С 1 февраля по 31 июля 2021 года ВКПЛ (Всеукраинская комиссия по правам человека. - Ред.) зафиксировала 62 жертвы среди гражданского населения - 15 погибших и 47 раненых. Это на 51% больше чем за предыдущие полгода", - рассказала Богнер.

По ее словам, эта тенденция продолжается. Так, в период с 31 июля по 20 сентября в результате боевых действий было зафиксировано 16 жертв среди гражданского населения - 2 погибших, 14 раненых.

В ООН отмечают, что это самый высокий показатель с июня 2020 года.

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В миссии также отметили, что режим прекращения огня 27 июля 2020 года привел к шестикратному снижению потерь среди гражданского населения, если сравнивать с периодом, за год до прекращения и через год после.

"Это означает, что возможно установить эффективное прекращение огня, которое защищает жизнь гражданского населения. Призываем все стороны конфликта полностью осуществить меры по прекращению огня, и таким образом, значительно уменьшить влияние боевых действий на гражданское население" - добавила Богнер.