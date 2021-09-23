Принятие закона об олигархах может привести к авторитарному политическому режиму, - "Голос"

Фракция "Голос" выступает против законопроекта об олигархах и заявляет, что из-за его принятия может начаться колоссальное давление на бизнес.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Голоса", передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня представители всех оппозиционных партий, включая "Голос", требовали отстранения вице-спикера парламента Руслана Стефанчука за попытку разрушить права оппозиции.



Представители МФО "Справедливость" выступили против такого заявления и поддержали неконституционные шаги власти. Партия "Голос" осуждает подобные действия, ведь они направлены против верховенства демократии в Украине и категорически противоречат обещаниям, которые эти депутаты, среди прочих, декларировали своим избирателям", - говорится в сообщении.

Отмечается, что команда "Голоса" глубоко обеспокоена также тем, что в результате принятия так называемого "антиолигархического" закона №5599 может начаться колоссальное давление на бизнес.

"Голос" будет внимательно следить за действиями власти и делать все возможное, чтобы минимизировать негативное влияние политической верхушки, в частности, на малый и средний бизнес. Мы дождемся решения Венецианской комиссии и будем требовать изменений в закон на основе предложений этой комиссии. Если Венецианская комиссия полностью раскритикует его, тогда будем настаивать на отмене действия этого закона вообще", - добавили в политсиле.

Читайте: Нардеп "Батькивщины" Тимошенко о принятии закона об олигархах: Сегодня в Раде проходит концерт "95 квартала", что не имеет ничего общего с парламентаризмом

В "Голосе" отметили, что в Украине уже достаточно развита инфраструктура антикоррупционных органов, которые могли бы взять на себя ответственность принимать решение, кто олигарх, а кто нет.

"Но, очевидно, президенту важно, чтобы это был именно СНБО, ведь он единолично формирует состав и управляет им. Это абсолютизирует власть президента, что может привести к авторитарному политическому режиму. Поддержка народными депутатами МФО "Справедливость" категорически противоречит позиции партии "Голос" и является предательством предвыборных обещаний нашим избирателям и шагом к слиянию с властью", - подытожили в политсиле.

Напомним, сегодня Рада приняла закон об олигархах.

Также читайте: "ЕС" и "Голос" требуют отстранить председательствующего на заседании Рады Стефанчука