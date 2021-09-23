У трех "слуг народа" не сработали карточки во время голосования за законопроект об олигархах, - Корниенко

У трех народных депутатов монобольшинства во время голосования за законопроект об олигархах не сработали карточки.

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в интервью журналистам в Верховной Раде рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Он напомнил, что монобольшинство дало 229 голосов за этот закон и добавил, что также его поддержали коллеги из других фракций и групп, что показывает "объединение конструктивных сил против олигархов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко о принятии закона об олигархах: Сегодня в Раде проходит концерт "95 квартала"

Нардеп отметил, что во время рассмотрения закона в зале все видели какая фракция активно блокировала трибуну, "мешала работать председательствующему, что-то выкрикивала" - это фракция "ЕС".

Ранее Рада приняла закон об олигархах. Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".