Мендель подозревает, что в ОП ее "слушало" НАБУ: В Бюро заявили, что это "догадки, а не факты"

Экс-пресс-секретарь президента Юлия Мендель предположила, что ее кабинет в Офисе Президента якобы могли прослушивать в Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

По словам Мендель, заходя в кабинеты чиновников на Банковой, можно было увидеть табличку "За вами следит НАБУ". В кабинете Мендель такой таблички не было, но она считает, что ее якобы могли прослушивать.

"Я думаю, что да, потому что я часто слышала, что говорила, а потом доходило до членов команды. А я нигде это не говорила, кроме кабинета", - объяснила она.

Она также рассказала, что в 2019 году сотрудники НАБУ задержали на взятке сотрудницу Офиса Президента, которая с сообщницей "должна была получить 300 тыс. долларов". "Мы об этом узнали чуть ли не последними. Значит, НАБУ следит", - сказала Мендель.

НАБУ в комментарии LIGA.net сообщило, что идея о прослушке кабинета - это только ее "догадки": "Очень мало конкретной информации. Это ее догадки, а не факты. Если они есть, то может нам сообщить. А пока это просто предположение".

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