29 сентября к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра в школах пройдет Национальный урок памяти

29 сентября к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра одновременно в 15 тысячах школ Украины пройдет Национальный урок памяти. Его проведет Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" совместно с Министерством образования и науки Украины. Урок призван выработать негативное отношение к фактам дискриминации, пренебрежения к человеческому достоинству, посягательствам на право на жизнь.

Урок для учащихся 5-11 классов будет проходить на базе онлайн-платформы "Червона точка пам’яті", разработанной Мемориальным центром. Все материалы подготовлены с учетом возраста и эмоциональной зрелости школьников. Стрим урока также будет осуществляться на сайте Министерства образования и науки и в социальных сетях Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-релиз Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".

"По результатам исследований почти половина украинцев не знает, где находится Бабий Яр. Именно поэтому основной задачей образовательного направления Мемориального центра является просвещение и создание новых моделей преподавания истории Холокоста, - отметила директор образовательных проектов Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" Анна Мазарчук. - Мы благодарны Министерству образования за поддержку наших проектов и совместной работе над Национальным уроком памяти. Мы стремимся изменить подход к изучению истории и сделать процесс интересным для школьников. Этот урок будет первым в истории, который возродит память о Холокосте. Благодаря авторской методике с использованием информационных технологий и элементов исследовательской практики учащиеся смогут лучше понять события из учебника и сделать свой вклад в восстановление правды".

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Онлайн-платформа "Червона точка пам’яті", на базе которой состоится урок, посвященный изучению истории Второй мировой войны и Холокоста, и создана как помощник учителям истории. Платформа предлагает новую методику преподавания школьного предмета, интерактивную и интересную для учащихся.

В режиме реального времени учителя и школьники уже сейчас документируют локальную и региональную историю Второй мировой войны и Холокоста, а именно записывают воспоминания очевидцев, оцифровывают музейные экспонаты и артефакты из домашних архивов, ищут информацию о местных памятниках жертвам Холокоста. Все записанные свидетельства и оцифрованные достопримечательности добавляются на платформу и становятся красными точками на карте, которые составляют общую единую историю. Главная цель проекта - сформировать такое общество, в котором невозможно повторение трагедии, подобной Холокосту.

Ранее Министерство образования и науки Украины одобрило платформу "Червона точка пам’яті" и методические материалы для работы с образовательными проектами на ней.

Напомним: в августе Министерство образования и науки Украины и Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" подписали меморандум о партнерстве. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере образования и науки. Одним из первых совместных шагов был запланирован Национальный урок памяти к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра для учеников украинских школ. Также предусмотрен ряд других просветительских мероприятий.