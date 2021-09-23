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"Слуга народа" может исключить из фракции нардепа Буймистер, которая не голосовала за законопроект об олигархах, - Арахамия

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"Слуга народа" может исключить из фракции нардепа Буймистер, которая не голосовала за законопроект об олигархах, - Арахамия
Фракция "СН" должна принять решение относительно дальнейшего пребывания в ее составе нардепа Людмилы Буймистер, которая проголосовала против законопроекта о деолигархзации.

Об этом сегодня журналистам в Раде заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Ко мне подходят много наших депутатов и говорят - за такую красную позицию нужно исключать госпожу Буймистер. Я знаю, что она не против этого, мы будем решать: будем ли ее мучить, если оставим во фракции (или исключим - Ред.)", - подчеркнул он.

Он напомнил ,что Буймистер не против того, чтобы ее исключили.

"Лично я считаю, что с точки зрения партийной дисциплины нужно ее исключать, но это будут решать 70% нашей фракции", - добавил Арахамия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Буймистер не будет голосовать за законопроект об олигархах: Мне нечего терять

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Топ комментарии

  • HartmannEri
    То есть, насильники, наркоманы и воры в этой банде - норм, и вопрос об исключении даже не стоит, а тут главный павиан возбудился?
  • ХОРТ
    Єдина людина, а не хламідія чи скотина, яка пішла проти моносброду!!!
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    что, не танцует румбу? Расстрелять!
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