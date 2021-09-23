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Нардеп "ЕС" Сюмар о принятии закона об олигархах: Стефанчук сделал серьезную заявку на кресло спикера и заодно заработал себе на уголовное дело

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Нардеп "ЕС" Виктория Сюмар заявила, что первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук совершил преступление, а именно препятствовал деятельности народного депутата, когда отказался предоставить слово авторам поправок при рассмотрении в парламенте законопроекта об олигархах.

Об этом она заявила на своей странице в Фейсбуке, комментируя рассмотрение в Верховной Раде законопроекта об олигархах, передает Цензор.НЕТ.

"Руслан Стефанчук сделал серьезную заявку на кресло спикера и ... заодно заработал себе на уголовное дело, за препятствование деятельности народного депутата. В связи с непредоставлением слова авторам поправок в постатейном рассмотрении. А оно, кстати, предусмотрено Регламентом", - рассказала она.

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"В Украине власть рано или поздно становится оппозицией. Следовало бы помнить "дохтуру юридичних наук". А вообще "слуги" удивительно избегают обсуждение своего типа "антиолигархического закона", чтобы люди не услышали насколько это полная профанация с популистским названием", - резюмировала Сюмар.

Нардеп ЕС Сюмар о принятии закона об олигархах: Стефанчук сделал серьезную заявку на кресло спикера и заодно заработал себе на уголовное дело 01
Нардеп ЕС Сюмар о принятии закона об олигархах: Стефанчук сделал серьезную заявку на кресло спикера и заодно заработал себе на уголовное дело 02

Ранее Рада приняла закон об олигархах. Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Топ комментарии

  • Dietrich Berg
    А когда Зеля списал 100 миллиардов гривень долгов облгазам, которые принадлежат олигархам (законопроект 3508-д), а людям ничего не списали - это тоже борьба с олигархами???
  • Підлога Маккартні
    Если бы вместо Шерифа в машине сидел Стефанчук, то киллер бы не промахнулся. В такую тушу и слепой попадет
  • Герхард
    Так такого бегемота надо из АГС расстреливать.
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