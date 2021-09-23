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Во время рассмотрения закона об олигархах общался с Разумковым, он говорил, что это "жесткая процедура", - "слуга народа" Арахамия

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Во время рассмотрения закона об олигархах общался с Разумковым, он говорил, что это "жесткая процедура", - "слуга народа" Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия общался со спикером Дмитрием Разумковым во время рассмотрения законопроекта о деолигархизации.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в ходе общения с журналистами.

По словам нардепа, Разумков сказал, что "процедура такая жесткая".

"Особенно когда "ЕС" окружила Стефанчука и фактически мешала ему работать - кричали что-то в уши. Не очень это выглядело по-парламентски. Думаю, Разумков бы не поддерживал такую процедуру. Если бы он был на работе, мы бы настаивали (на процедуре. - Ред.), и это была бы финальная точка нагрузки в наших разногласиях, точка невозврата. Это бы означало, что тогда возвращения к миру нет. А сейчас есть. Все нормально", - подчеркнул парламентарий.

Нардеп отметил, что фракция ждет, пока Разумков выздоровеет, чтобы встретиться.

"Будем садиться и общаться с Разумковым, как нам жить дальше. Может, и в Трускавце. Он написал - если пригласят (приедет. - Ред.). Мы еще не приглашали. Нужно же от фракции приглашать. Нужно ее спрашивать", - добавил Арахамия.

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