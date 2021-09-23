Спонсором атаки на "Голос" был Офис президента, сегодня это доказано, - Рудик

Сегодня при рассмотрении так называемого закона об олигархах три оппозиционные фракции - ЕС, "Батькивщина" и "Голос" - требовали отстранения председателя на время болезни Разумкова - первого вице-спикера Стефанчука.

Стефанчук заблокировал рассмотрение поправок в закон от оппозиции, совершил попытку разрушить права оппозиции.

Кроме фракции "Слуга народа" против отстранения Стефанчука голосовала так называемая группа "Справедливость" в составе Александры Устиновой, Андрея Шараскина, Романа Лозинского, Юлии Клименко, Соломии Бобровской, Ярослава Юрчишина, Владимира Цабаля, Ольги Стефанишиной, Галины Васильченко и Наталии Пипы.

"Как мы и говорили, теперь известно, кто является спонсором атаки на "Голос". Это Офис президента, купивший депутатов - раскольников", - заявила лидер "Голоса" Кира Рудик.

Напомним, ранее депутаты "Голоса" Наталия Пипа и Галина Васильченко получили финансирование на свои округа от Офиса президента.