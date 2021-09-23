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Спонсором атаки на "Голос" был Офис президента, сегодня это доказано, - Рудик

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Спонсором атаки на "Голос" был Офис президента, сегодня это доказано, - Рудик
Сегодня при рассмотрении так называемого закона об олигархах три оппозиционные фракции - ЕС, "Батькивщина" и "Голос" - требовали отстранения председателя на время болезни Разумкова - первого вице-спикера Стефанчука.

 Стефанчук заблокировал рассмотрение поправок в закон от оппозиции, совершил попытку разрушить права оппозиции.

Кроме фракции "Слуга народа" против отстранения Стефанчука голосовала так называемая группа "Справедливость" в составе Александры Устиновой, Андрея Шараскина, Романа Лозинского, Юлии Клименко, Соломии Бобровской, Ярослава Юрчишина, Владимира Цабаля, Ольги Стефанишиной, Галины Васильченко и Наталии Пипы.

"Как мы и говорили, теперь известно, кто является спонсором атаки на "Голос". Это Офис президента, купивший депутатов - раскольников", - заявила лидер "Голоса" Кира Рудик.

Напомним, ранее депутаты "Голоса" Наталия Пипа и Галина Васильченко получили финансирование на свои округа от Офиса президента.

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Шлюхи Пинчука крутятся, как ужи на горячей сковородке. Шлюхи -- они и в Африке шлюхи.
  • Дмитрий Иванов c94c0f2c
    Так обвиняли те кто сегодня проголосовал за этот сраный закон
  • Raised Right
    И это говорит человек, которого обвиняли в том, что она технично "рейдернула" партию в свою пользу...
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