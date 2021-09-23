Кремль все глубже подсаживает Беларусь на кредитную иглу, скоро Лукашенко может вообще остаться не у дел, - экономист Романчук

Самый страшный вариант случится, если под гнетом жестких санкций произойдет захват Кремлем активов, ресурсов, системы принятия решений в Беларуси.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил белорусский политик и экономист Ярослав Романчук.

"Собственно, контуры этого захвата уже видны. Российские банки постепенно выкупают долги госпредприятий, идет захват белорусских банков. Происходит еще более глубокое подсаживание на кредитную иглу. Не забудьте о БелАЭС, ВПК, контроле теневых структур за санкционными потоками, перенаправке нефтепродуктов, калийных удобрений на Россию. Это де-факто - поглощение Беларуси. И это самое страшное, что может быть. А когда Беларусь потеряет те ростки независимости, которые есть в гуманитарной и фискальной политике, в контроле над границей, таможней – все, трындец. Ротенберг и ковальчуки, тимченки и прочие бизнесмены будут главными на территории Беларуси. Потом продадим еще Белтопгаз, газовую розницу. Продадим энергобаронам России энергетические структуры", - объяснил экономист.

По словам Романчука, самое страшное, что может быть, это то, что количество русских представителей Кремля резко увеличится.

"Они будут разговаривать с белорусскими генералами, исполкомовцами. Они будут формировать мощнейшее лобби агентов влияния. И Лукашенко через год такой работы может вообще остаться не у дел", - добавил он.

Подробнее читайте в интервью Ярослава Романчука для Цензор.НЕТ.

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