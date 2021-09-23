ЕС в начале октября определится с необходимостью бустерной дозы Pfizer, - Reuters

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) примет решение об использовании бустерной (третьей) дозы вакцины Pfizer. Вопрос обещают решить уже в начале октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Решение EMA о третьей дозе Pfizer ожидается в начале октября", - говорится в сообщении.

Указано, что такой шаг был сделан после того, как Регулятор США поддержал бустерную вакцинацию препаратом Pfizer для людей, старше 65 лет.

Ожидается, что Moderna также представит в EMA данные о своей бустерной дозе вакцины.

В то же время Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) заявил, что пока нет срочной необходимости вводить бустерные дозы для полностью вакцинированных людей.

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Однако отметил, что дополнительные дозы могут быть рассмотрены для людей с ослабленной иммунной системой.

В ECDC добавляют, что важнейшие данные о необходимости и безопасности бустеров все еще отсутствуют, отчасти потому, что еще не до конца ясно, как долго вакцины защищают от вируса.