Зеленский поблагодарил "слуг народа" за поддержку закона об олигархах, - Корниенко
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Президент Владимир Зеленский поблагодарил "слуг народа" за поддержку закона о деолигархизации.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, в комментарии журналистам сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Президент уже приземлился. Обратился к нам через Арахамию", - рассказал он.
Нардеп подчеркнул, что данный закон является идеологически важным для президента и "Слуги народа".
По словам Корниенко, фракции и Зеленскому "будет, что обсудить на ближайшем совещании в Трускавце".