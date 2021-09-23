Изменения в Налоговый кодекс рассмотрим по спецпроцедуре на следующей пленарной неделе. До Нового года примем 10 законопроектов, к которым есть 25 тыс. правок, - Корниенко

На следующей пленарной неделе парламент рассмотрит налоговый законопроект 5600 по спецпроцедуре.

Об этом сегодня в интервью журналистам в Раде заявил первый заместитель главы фракции "СН" Александр Корниенко, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, каждая фракция будет подавать 5 неучтенных поправок, которые она хочет поставить на подтверждение. Их будут обсуждать и голосовать в сессионном зале.

Политик рассказал, что "Слуга народа" планирует принять до Нового года приблизительно 10 важных законопроектов, к которым подготовлено 25 тысяч правок. Корниенко отметил, что половина из этих правок - по налоговому законопроекту 5600.

Комментируя заявление депутатов от оппозиционных фракций, которые выступают против спецпроцедуры, первый замглавы фракции "СН" отметил: "Если оппозиция говорит, что ей не дают слова, то каждый зритель вечером включает телеканалы и видит - оппозиция буяет и цветет. И всегда выступает в ВР. Поэтому нельзя говорить, что им кто-то не дает слова".

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