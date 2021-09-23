Зеленская на фестивале в честь столетия Компартии Китая: Это новая глава сотрудничества наших стран

Первая леди Украины в формате видеообращения поучаствовала в открытии Пекинского кинофестиваля, основной темой которого является столетие основания Коммунистической партии Китая.

Об этом сообщает китайский правительственный ресурс China.org.cn, информирует Цензор.НЕТ.

"Я верю, что кино- и телеиндустрия откроет новую главу в китайско-украинском сотрудничестве... BJIFF станет не только прекрасным примером углубленного обмена мнениями между кинематографистами и другими секторами двух стран, но и важной платформой для культурного сотрудничества между Китаем и Украиной", - сказала Зеленская в обращении.

Один из организаторов фестиваля - государственная медиакомпания КНР China Media Group. В 2018 году она подписала соглашение о международном стратегическом сотрудничестве с пропагандистским информагентством "Россия сегодня". Со стороны РФ соглашение прописывал пропагандист Дмитрий Киселев, на церемонии подписания присутствовали президент России Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин.

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