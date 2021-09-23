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Закон об олигархах вступит в действие через полгода. СНБО должен обеспечить работу "инструментов финансовой разведки", - Арахамия

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Закон об олигархах вступит в действие через полгода. СНБО должен обеспечить работу "инструментов финансовой разведки", - Арахамия
Закон о деолигархизации вводится в действие через полгода, потому что СНБО должно провести соответствующую подготовку.

Об этом сегодня в кулуарах Рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, СНБО подготовило тестовый режим реестра олигархов, но еще нужно обеспечить работу "инструментов финансовой разведки".

"Кроме того нужно предоставить время потенциальным олигархам, они ж еще не декларировались, как чиновники, это сложный процесс, я говорю это как человек, который заполняет декларацию, поэтому я считаю, что это здравый срок для имплементации норм этого закона", - подчеркнул нардеп.

Арахамия заявил, что если оппозиция называет данный закон фейком, то не надо было бояться его принятия. я. 

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Отвечая на вопрос, как будут декларироваться встречи олигархов с чиновниками, лидер фракции "СН" сказал: "Давайте посмотрим, какие будут приняты подзаконные акты, тогда будем на эту тему дискутировать. Мне пока не известно".

По его словам, это первый "рамочный закон" в антиолигархическом пакете.

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах. 

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Ці хлопаки хочуть пограбувати багатих. Статки присвоять собі.
    Звичайне рейдерство.
  • Ksenia VB
    "Кроме того нужно предоставить время потенциальным олигархам, они ж еще не декларировались, как чиновники, это сложный процесс, я говорю это как человек, который заполняет декларацию, поэтому я считаю, что это здравый срок для имплементации норм этого закона", - подчеркнул нардеп. Источник: https://censor.net/ru/n3290037

    А тепер дивімось за шалудивими ручками
  • Дід Трохим
    ШЕФИР ОТКАЗАЛСЯ ПОДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ О ДОХОДАХ.

    Однако ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ ПРЕЗИДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО ИЗВЕСТНО,


    ЧТО У НЕГО В ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ С БРАТЬЯМИ ШЕФИРАМИ

    ЕСТЬ КВАРТИРА В КИЕВЕ ПЛОЩАДЬЮ 254.5 КВ. М.

    ТАКЖЕ У СЕРГЕЯ ШЕФИРА С ЗЕЛЕНСКИМ ЕСТЬ КВАРТИРА В СТОЛИЦЕ ПЛОЩАДЬЮ 198,6 КВ. М.

    Об ином имуществе Сергея Шефира ничего не известно.
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