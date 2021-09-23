Закон об олигархах вступит в действие через полгода. СНБО должен обеспечить работу "инструментов финансовой разведки", - Арахамия
Об этом сегодня в кулуарах Рады заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, СНБО подготовило тестовый режим реестра олигархов, но еще нужно обеспечить работу "инструментов финансовой разведки".
"Кроме того нужно предоставить время потенциальным олигархам, они ж еще не декларировались, как чиновники, это сложный процесс, я говорю это как человек, который заполняет декларацию, поэтому я считаю, что это здравый срок для имплементации норм этого закона", - подчеркнул нардеп.
Арахамия заявил, что если оппозиция называет данный закон фейком, то не надо было бояться его принятия. я.
Отвечая на вопрос, как будут декларироваться встречи олигархов с чиновниками, лидер фракции "СН" сказал: "Давайте посмотрим, какие будут приняты подзаконные акты, тогда будем на эту тему дискутировать. Мне пока не известно".
По его словам, это первый "рамочный закон" в антиолигархическом пакете.
Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.