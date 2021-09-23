Тайник с 2 кг взрывчатки и гранатами обнаружен у "общественного активиста" на Львовщине, - СБУ. ФОТО

СБУ обнаружила во Львовской области спрятанный арсенал с боевыми средствами поражения. Из тайника изъято почти 2 кг пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ во Львовской области.

"Тайник находился на территории проживания местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист", - говорится в сообщении.

При осмотре тайника, обустроенного в придомовой постройке частного домовладения, правоохранители, среди прочего, обнаружили:

- 3 гранаты РГ-42 и Ф-1,

- электродетонаторы,

- шумовые гранаты,

- более 100 патронов калибра 5,45 мм.

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Сотрудниками СБУ устанавливаются источники поступления средств поражения.