Новости • Силовики

Тайник с 2 кг взрывчатки и гранатами обнаружен у "общественного активиста" на Львовщине, - СБУ. ФОТО

3 60019
СБУ обнаружила во Львовской области спрятанный арсенал с боевыми средствами поражения. Из тайника изъято почти 2 кг пластида, тротиловые шашки и взрывные устройства.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр УСБУ во Львовской области.

Тайник с 2 кг взрывчатки и гранатами обнаружен у общественного активиста на Львовщине, - СБУ 01

"Тайник находился на территории проживания местного жителя, который позиционирует себя как общественный активист", - говорится в сообщении.

Тайник с 2 кг взрывчатки и гранатами обнаружен у общественного активиста на Львовщине, - СБУ 02

При осмотре тайника, обустроенного в придомовой постройке частного домовладения, правоохранители, среди прочего, обнаружили:
- 3 гранаты РГ-42 и Ф-1,
- электродетонаторы,
- шумовые гранаты,
- более 100 патронов калибра 5,45 мм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тайник с арсеналом взрывчатки и противотанковыми гранатами обнаружен в приграничном районе Закарпатья, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудниками СБУ устанавливаются источники поступления средств поражения.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Юрій Поліщук 3d0ab891
    Дайте вгадаю, на жодному предметі з сховку не буде жодного відбитку активіста. Про пластид взагалі хохма, це не тротил щоб в АТО валявся. Бачу не наша влада переходить до режиму терору незгодних.
  • Игорь Билык
    Срочно на митинг в поддержку этого святого человека. И нац дружину зовем, они тоже часто невинно обвиняемы. Давно пора всем кто называет себя волонтером, патриотом, активистом выдать разрешение на криминал. Заслужили.
  • Дмитро Піталов
    Подивіться останній ролік Бігуса про голову інституту судових експертів, які доречі робили експертизу на Ріфа... отож...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости