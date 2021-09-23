Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, - Зеленский

Олигархи покупали политическое влияние в Украине и использовали политиков ради своих интересов. После принятия законопроекта №5599 Украина получила исторический шанс на построение цивилизованных отношений между крупным бизнесом и государством.

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Конституция определяет, что государственная власть в Украине осуществляется по принципу ее разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Но фактом жизни в нашем государстве в течение многих лет было существование также олигархической ветви власти - группы людей, которые считали, что они важнее, чем законодатели, чиновники или судьи", - подчеркивает глава государства.

"Каждый украинец знает, кто эти люди, которых называют олигархами. Каждый украинец знает, как олигархи покупали политическое влияние и как они использовали политиков ради своих интересов. Государство не имеет права это игнорировать - никогда. Ни в 2000-х годах, ни в 2010-х годах, ни тем более сейчас", - добавляет он.

По его словам, благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством.

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"Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят. Я благодарен каждому депутату, который поддержал данный закон. 229 "За" от "слуг народа" и 279 "За" в целом в парламенте - это правильный сигнал. Олигархической ветви власти в Украине больше не будет. Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов путь один - стать чистым бизнесом", - резюмировал Зеленский.