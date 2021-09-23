Патроны, которыми стреляли в Шефира, продавались 6 лет назад во Львове, - источник

Это патроны из ограниченной партии, продававшиеся в магазине в качестве спортивных. В Украину завезли только одну партию.

Об этом источник, близкий к оружейному бизнесу, сообщил главному редактору Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

"Это из партии патронов 7,62х39, ввезенных в Украину из Венгрии, где каждая гильза была промаркирована для определения патрона как спортивного. Клеймо SM - это Sport Munition, они поступили в продажу лет 6 назад в несуществующем сейчас магазине "Золотой фазан" во Львове. Эти патроны продавались как гражданские спортивные, с оговоркой что для использования только на полигоне, а не на охоте", - рассказал источник.

Смотрите: Проект "Без цензуры": Покушение на ЗЕ-кассира Сергея Шефира. Полный разбор и все подробности. ВИДЕО

По его словам, в Украину завезли только одну такую партию.

"Сами по себе патроны - не специальные, а обычные армейские с пулей ПС, производства ГДР. Венгры их купили, распаковали из армейской тары, промаркировали каждый патрон чтоб назвать спортивными (вероятно для обхода какого то своего внутреннего правила оборота), после чего некий сноровистый коммерсант сумел ввезти их в Украину и сертифицировать к гражданскому обороту. Это продавалось в магазине под разрешение", - добавил источник.

Также читайте: Венедиктова о покушении на Шефира: "Мы столкнулись с профессионалами"

Бутусов отмечает, что киллер использовал патроны, которые были в коммерческой продаже, но они оказались очень уж специфическими.

"Количество их владельцев не так велико, и при обыске любой такой патрон либо использование такого патрона может теперь дать наводку на вероятного киллера и его сообщников. Интересный след", - пишет главред Цензор.НЕТ.