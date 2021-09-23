Останки человека, погибшего в 2014 году возле Славянска, переданы на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ. ФОТО

Украинская сторона передала родным, проживающим на оккупированной территории, останки мужчины, погибшего в 2014 году в ходе войны на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

"В качестве инициативы доброй воли и в рамках деятельности Гуманитарной подгруппы ТКГ украинская сторона передала останки человека, погибшего в ходе конфликта: - Мялкина Анатолия Владимировича, пропавшего без вести в июне 2014 года в районе Славянска Донецкой области. Останки переданы его матери, проживающей на временно оккупированной территории", - говорится в сообщении.

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