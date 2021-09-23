Харьковэнергосбыт заявляет о заказных информационных кампаниях в отношении облэнерго

В последние несколько недель в отношении облэнерго проводится масштабная обличительная кампания о якобы коррупционных схемах на предприятиях.

Однако анализ данных публикаций свидетельствует об их заказном характере. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Facebook ЧАО "Харьковэнергосбыт".

Одним из главных разоблачителей в материалах СМИ стал бывший директор ЧАО "Харьковэнергосбыт" Игорь Тюпа, за что якобы и был смещён с должности руководителя предприятия. Однако обнародованные факты говорят об ином.

"После назначения нового руководства ЧАО "Харьковэнергосбыт" в сентябре 2020 была проведена проверка состояния счетов и платежей предприятия, которая выявила многочисленные нарушения и злоупотребления со стороны предыдущего менеджмента общества. На момент увольнения врио гендиректора Игоря Тюпы убытки предприятия достигли отметки в 100 млн. 965 тыс. грн.", - сообщает ЧАО "Харьковэнергосбыт".

Так, с согласия бывшего руководителя были изменены условия договора от 05.02.2020 г. по покупке электрической энергии в ООО "Юнайтед Энерджи". Дополнительным соглашением от 10.08.2020 г. цена 1 МВтч, поставляемого ЧАО "Харьковэнергосбыт", была увеличена на 20 грн. фактической цены рынка "на сутки вперед" (РСВ). Согласно условиям договора от 05.02.2020 г., цена 1 МВтч определялась как фактическая цена РСВ, уменьшенная на 0,5%. Из-за неоправданного завышения рыночной цены электроэнергии переплата по договору с ООО "Юнайтед Энерджи" менее чем за два месяца составила 1,78 млн грн.

В тот же период сложилась катастрофическая ситуация с оплатой услуг по распределению электрической энергии. ЧАО "Харьковэнергосбыт" полностью прекратило платить АО "Харьковоблэнерго" с июля 2020 г. К концу сентября 2020 года долг перед облэнерго достиг 334,2 млн грн. Это нарушение привело к наложению штрафа на ЧАО со стороны НКРЭКУ в размере 1,7 млн грн. и существенной дестабилизации экономического состояния обоих предприятий, отмечают в компании.

27 ноября 2020 года новым руководством было подписано дополнительное соглашение о расторжении невыгодного договора с ООО "Юнайтед Энерджи". Согласно новым договоренностям, цена 1 МВт*ч для ЧАО "Харьковэнергосбыт" была определена как фактическая цена РСВ, уменьшенная на 1,5%. Также новому руководству удалось урегулировать сложную ситуацию с ценообразованием, которая приводила к многомиллионным убыткам, и отозвать сомнительные платежные поручения. Принятые меры позволили не только ликвидировать убытки 2020 года, а и закончить первое полугодие 2021 с прибылью в 168 млн грн.

"Нам удалось развернуть политику общества в правильном направлении, заключить выгодный договор с энергопоставщиком, вернуть в кассу предприятия деньги, которые пытались вывести. В отличие от предыдущего года, в этом году предприятие ни разу не оказывалось в преддефолтном состоянии. Мы проходим год с прибылью, имеем положительную динамику и с оптимизмом смотрим в будущее", - отметил и.о. генерального директора ЧАО "Харьковэнергосбыт" Андрей Чуркин.

В ЧАО "Харьковэнергосбыт" считают, что информационная кампания направлена на дискредитацию харьковских энергокомпаний и имеет признаки заказного и может быть связана с решением Антимонопольного комитета Украины относительно компании Smart Holding (Cyprus) LTD (Лимасол, Кипр).