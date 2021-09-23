Беларусь может стать зоной для боевых провокаций РФ против Украины, Лукашенко даже спрашивать не будут, - аналитик Романчук

Россия может готовить провокации против Украины на территории Беларуси.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал белорусский экономист и анатилик Ярослав Романчук.

По его словам, Беларусь может стать зоной, из которой будут совершены какие-то определенные боевые действия.

"Это совершенно реальная угроза. Она резко усилилась после подписания этих карт. Не зря же Путин дал Лукашенко на 2022 год цену 129,5 долларов. При спотовой цене для Евросоюза в 750 долларов! Кремль мог бы настаивать на цене в три раза выше, но не стал. Купил лояльность и молчание Лукашенко. В первую очередь, в отношении Украины. Купил примерно на $6- 8 миллиардов. И в связи с этой сделкой для Украины, безусловно, резко возрастает угроза, которая может исходить со стороны Беларуси. Причем это могут быть даже не белорусские войска", - отметил Романчук.

По его словам, могут, к примеру, сделать провокацию.

"А потом скажут: это нападение на Беларусь. И, зная изощренность русских спецслужб и пропагандистов, втягивание белорусов в конфликт с украинцами высоковероятно. А потом русские скажут: мы вынужденно белорусов защищаем. А так - при чем здесь мы? Это ж не наша война, это же белорусы!" - объяснил аналитик.

"Я думаю, что Лукашенко могут даже никто не спрашивать, когда Генштаб России будет планировать некие операции. И он это понимает", - подытожил Романчук.

Подробнее читайте в интервью Ярослава Романчука для Цензор.НЕТ.

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