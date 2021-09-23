С начала суток зафиксирован 1 российский обстрел возле Пивденного, потерь нет, - пресс-центр ОС

С начала суток, 23 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил.