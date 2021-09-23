Кремль шантажирует Европу для запуска "Северного потока-2", - Витренко

Россия искусственно углубляет дефицит газа на европейском рынке и ведет прямой шантаж для коммерческого запуска газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".

"Кремль прямо шантажирует Европу. Они углубляют дефицит газа в Европе, например, сократив транзит через Украину в полтора раза. Как следствие - цены на газ в Европе бьют рекорды. В такой ситуации Кремль говорит: хотите больше газа, дайте нам запустить Северный поток-2", - сказал глава НАК Юрий Витренко.

По его словам, Газпром уже сейчас в состоянии существенно нарастить поставки газа в ЕС через Украину.

"Кремль говорит, что для этого европейские компании должны больше покупать газа, то есть, мол, проблема в том, что это европейские компании отказываются покупать газ. Это неправда. И это легко проверить", - добавил Витренко.

Он подчеркнул, что реальную картину спроса европейских потребителей легко увидеть, просто открыв продажу газа с точкой передачи на восточной границе Украины.

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