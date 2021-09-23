Минцифры и Microsoft работают над созданием облачной инфраструктуры на территории Украины

Министерство цифровой трансформации и американская компания Microsoft работают над созданием облачной инфраструктуры на территории Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба министерства.

"Во время встречи в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский и президент корпорации Microsoft Брэд Смит обсудили возможность развития облачной инфраструктуры Microsoft в Украине.

Команда Минцифры работает над тем, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что в 2020 году был подписан Меморандум о сотрудничестве с Microsoft. Одна из приоритетных целей - создание и развитие облачной инфраструктуры Azure на территории Украины.

"Microsoft имеет лучшие предложения продуктов и решений для обеспечения госорганов, которые они активно внедряют в разных странах", - добавили в министерстве.

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