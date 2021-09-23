Минцифры и Microsoft работают над созданием облачной инфраструктуры на территории Украины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает пресс-служба министерства.
"Во время встречи в Нью-Йорке Президент Украины Владимир Зеленский и президент корпорации Microsoft Брэд Смит обсудили возможность развития облачной инфраструктуры Microsoft в Украине.
Команда Минцифры работает над тем, чтобы данные украинцев хранились на облачных сервисах на территории Украины", - говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что в 2020 году был подписан Меморандум о сотрудничестве с Microsoft. Одна из приоритетных целей - создание и развитие облачной инфраструктуры Azure на территории Украины.
"Microsoft имеет лучшие предложения продуктов и решений для обеспечения госорганов, которые они активно внедряют в разных странах", - добавили в министерстве.