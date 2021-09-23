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Разочарованы графиком конкурса в Этический совет Высшего совета правосудия, - послы G7

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Разочарованы графиком конкурса в Этический совет Высшего совета правосудия, - послы G7
Послы стран "Большой семерки" призывают обеспечить выдвижение экспертов в Этический совет Высшего совета правосудия, а также обращают внимание на законопроект об усовершенствовании процедуры деятельности Конституционного Cуда.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Twitter послов G7 в Украине.

"Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с беспокойством. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов. Предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы. Послы продолжают призывать Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП", - говорится в сообщении.

Кроме того, послы обеспокоены законопроектом №4533, подчеркивая, что реформа Конституционного Суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КС и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

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"Всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7 как такая, что имеет решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований народа Украины. Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства", - подчеркивают дипломаты.

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Топ комментарии

  • jklpqrs
    Какой график? Скоморох не спит ночами, выбился из сил, требует изменения правил мировой цивилизации и вспоминает прошлое старых дедов. А вы тут со своим графиком суетесь...
  • M M 99e94582
    Не волнуйся. Ни к кому Украина не прислушивается, кроме Кремля и Коломойского.
  • olele
    ото під себе вони кічі підвищеної комфортності вже й наготували

    Левко Лук'яненко, jr.@ChetVic

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    3 ч





    цитую з тєлєгі
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