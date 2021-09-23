У главы Днепровского апелляционного суда нашли десяток объектов недвижимости, зарегистрированных на сожителя, – СМИ. ФОТОрепортаж

Судья Днепровского апелляционного суда Наталья Деркач могла не задекларировать почти десяток квартир, земельных участков и офисных помещений. Имущество, как заявили в СМИ, официально принадлежат гражданскому мужу судьи Александру Чернышу, с которым Деркач живет уже не один десяток лет и растит дочку.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

Отмечается, что в официальном браке пара не состоит и глава Днепровского апелляционного суда в декларациях сожителя не указывает.

В свои финансовые отчеты Деркач внесла лишь три железных гаража, квартиру в родном для нее Кривом Роге и квартиру дочки, где она якобы проживает.

"У судьи довольно хороший оклад и относительно небольшие денежные сбережения. Но это лишь та часть имущества, которая "бьется" с официальными доходами Деркач", – говорится в статье.

Журналисты предположили, что большая часть богатств записана именно на Черныша: от большого загородного дома до десятков объектов жилой и коммерческой недвижимости.

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Чем же занимается муж судьи? Ранее Александр Черныш занимался пассажирскими перевозками. На него были зарегистрированы несколько переоборудованных под маршрутки автомобилей.





На Черныша оформлены также квартиры и нежилые помещения. К примеру, в Кривом Роге – две квартиры (трех- и двухкомнатная) по улице Металлургов. Помещения совмещены и используются как офис.

Еще две жилые квартиры Черныша в Кривом Роге – это 4-комнатная по улице Балакина и 2-комнатная по улице 20-го партсъезда.

Коммерческая недвижимость у мужчины в Кривом Роге также есть – на улице Косиора, заявили журналисты. Помещение состоит из двух этажей и встроено в первый этаж четырехэтажного дома.

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На той же улице на имя Александра Черныша зарегистрировано еще одно нежилое помещение.

На улице Землячки – снова переделанная под офисное помещение квартира.

В этом же доме мужчине судьи принадлежит подвальное помещение площадью 82 квадратных метра.





По данным СМИ, проживает семья в элитном пригороде Днепра, в Обуховке, в доме площадью 400 квадратных метров в лесу. Документы на него (а также на ближайшие земельные участки) оформлены на Черныша.

В Киеве у мужчины есть еще одна квартира – на улице Крушельницкой.

Сама Деркач утверждает, что живет она в дочкиной квартире в центре Днепра.

Интересно, что в декларации Деркач есть три гаража, но ни одной машины. Зато авто, согласно реестрам, владеет тот же Александр Черныш.

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