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За Зеленского готовы проголосовать 33,3% украинцев, за Порошенко - 16,8%, за Тимошенко - 10,3%, - опрос КМИС

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За Зеленского готовы проголосовать 33,3% украинцев, за Порошенко - 16,8%, за Тимошенко - 10,3%, - опрос КМИС
Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то большинство граждан Украины проголосовали бы за Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по данным опроса, 33,3% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). по сравнению с апрелем его рейтинг вырос на 2,7%.

16,8% поддержали бы П.Порошенко, 10,3% - Тимошенко, 9,5% - Ю.Бойко, 8,7% - И.Смешко, 6,4% - Е. Мураева, 5,7% - В.Гройсмана, 4,6% - О. Ляшко.

Поддержка других кандидатов ниже 2%.

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Топ комментарии

  • olele
    ...Дивовижно, чому Вову і ко не вчить історія. Чи вони уроки прогуляли, чи в принципі не здатні робити висновки. Ну підніміть статистику останніх років, подивіться: репресійний тиск на Порошенка щоразу піднімає йому рейтинг.

    Я була впевнена, що вони зробили висновки з минулого року і залишать ПП у спокої, сподіваючись, що його медійний капітал розтане сам собою. Але ж ні, слуг хтось кусає під хвостом, і вони галопом пропихають закон «про олігархів», з криками і стріляниною по мішенях. Навіщо, питається?

    Ну спробуйте викинути Пороха з політики. Давайте, забороніть «Європейську солідарність» чи не допустіть ПП до виборів. Миттєво, вже наступного дня ви отримаєте не розрізнені фракції та течії, а монолітний кулак «порохоботів» та співчуваючих. Дуже злий кулак, учасники якого вже не загадають, хто там проти кого написав чи хто кого забанив.
    Одним порухом руки ви все кристалізуєте країну, замалюєте напівтони. Поділите виборців на тих, хто за диктатуру, і тих, хто проти. І проведете чіткий знак рівності між Порошенком і свободою.

    У принципі, я тільки за. Якщо Вова хоче виконати всю роботу за нас, хто ми такі, щоб йому заважати?

    Тамара Горіха Зерня
  • Super Gut
    33% лохшар хотят чтобы их дальше грабили зеленые упыри.
  • Сергей Ворлог
    Никак не пойму за счет чего у Зели опять поднимается рейтинг, те кого я знаю плюются только при упоминании.
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