За Зеленского готовы проголосовать 33,3% украинцев, за Порошенко - 16,8%, за Тимошенко - 10,3%, - опрос КМИС

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, то большинство граждан Украины проголосовали бы за Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по данным опроса, 33,3% проголосовали бы за В.Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). по сравнению с апрелем его рейтинг вырос на 2,7%.

16,8% поддержали бы П.Порошенко, 10,3% - Тимошенко, 9,5% - Ю.Бойко, 8,7% - И.Смешко, 6,4% - Е. Мураева, 5,7% - В.Гройсмана, 4,6% - О. Ляшко.

Поддержка других кандидатов ниже 2%.

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