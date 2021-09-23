Затянуть имплементацию закона об олигархах не удастся, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что Верховная Рада приняла закон об олигархах "в совершенно приемлемом виде, без искажения и размывания содержания".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"В июле Владимир Зеленский и вся наша команда приобрела очередной билет на войну - был зарегистрирован законопроект №5599 об олигархах. Артиллерийский огонь со стороны олигархических медиа и соблазн олигархическими деньгами абсолютное большинство членов властной команды перенесла достойно и первые бои стали победными: сегодня законопроект проголосован Верховной Радой во втором чтении в вполне приемлемом виде, без искажения и размывания содержания. Далее будет тоже непросто", - заявил Малюська.

Он не исключил, что "подписание и публикацию текста точно будут пытаться затянуть и блокировать, любые выводы Венецианской комиссии (даже вполне положительные) будут использовать для того, чтобы поставить под сомнение конституционность закона, закон обжалуют в Конституционный Суд Украины, законопроект и его имплементацию будут атаковать с помощью медиа, группы лучших юристов страны из частного сектора будут придумывать схемы, как вывести олигархов из-под действия закона, все решения о признании лица олигархом будут обжалованы в Верховный Суд и ЕСПЧ".

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"Их задача минимум - затянуть имплементацию закона на как можно дольше, желательно до следующих выборов в парламент. Задача максимум - обеспечить потерю силу закона и отбить желание любого политика повторять такие попытки. Вангую - эти попытки будут неудачными", - заявил Малюська.

Он отметил, что единственный оптимальный выход для олигархов - перестать быть олигархами и лишиться одной или нескольких признаков своей "олигархичности": продать или распределить монопольный бизнес, отойти от политики или продать свои медиа по рыночной цене.

"На все это им отведено 6 месяцев. Если этого не случится, контакты таких олигархов с чиновниками станут прозрачными - чиновники будут обязаны о них сообщать, олигархи не смогут финансировать политическую деятельность, олигархи не смогут участвовать в большой приватизации, и, главное, олигархи станут олигархами вполне официально, что станет важным предостережением для их контрагентов по бизнесу", - подчеркнул министр юстиции.

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