Газовые компании представили проект европейского водородного газопровода

Четыре ведущие компании газовой инфраструктуры объединяют усилия для создания водородной магистрали через Центральную Европу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на сайте "Оператор ГТС Украины"

Совместная инициатива "Центрально водородный коридор" направлена ​​на создание водородной "магистрали" в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов поставки водорода в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода, через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. Водородный коридор также позволит транспортировать водород из производственных предприятий к потребителям водорода в Чешской Республике и Словакии.

Среди компаний-участников - EUSTREAM (компания-оператор ГТС Словакии) Оператор ГТС Украины (ОГТСУ), NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

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"Природный газ останется ключевым источником энергии и важным фактором программы по декарбонизации в ближайшие два десятилетия. Тем не менее, водород, вероятно, будет играть значительную роль до 2050 года, когда европейская экономика, как ожидается, достигнет углеродистой нейтральности. Именно поэтому мы должны начать исследования этих возможностей уже сегодня. Водород - это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода", - отметил Павел Станчак, заместитель генерального директора по развитию и трансформации Оператора ГТС Украины.

Словакия и Чехия эксплуатируют большой газопроводный коридор, соединяющий Украину с зонами спроса на водород в Европе. Газотранспортные системы Словакии, Чехии и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода.

Растислав Нукович, генеральный директор компании EUSTREAM, пояснил: "Наша надежная система транспортировки могла бы обеспечить гибкий и очень экономически выгодный способ дальнейшей транспортировки экологически чистой энергии на рынки ЕС. Мы стремимся сделать нашу инфраструктуру готовой к использованию водорода и внести вклад в достижение целей ЕС по декарбонизации".

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С другой стороны, ожидается, что Германия станет ключевым регионом спроса на водород в Европе, который будет импортировать значительные объемы для обеспечения потребностей.

Организаторы проекта считают, что Центрально-Европейский водородный коридор может быть создан частично за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции. Это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене.

Организаторы проекта уже приступили к изучению возможности технической реализации создания Центрально-Европейского водородного коридора для транспортировки чистого водорода в объеме до 120 ГВт-ч в день. Андреас Рау, управляющий директор NET4GAS, отмечает: "Несмотря на то, что такие научно-технические исследования очень сложны, мы уверены, что сильное международное партнерство принесет первые результаты в пределах вопросов по проверке возможностей осуществления, мощностей и стоимости транспортировки водорода уже в следующем году" .

"Транснациональная сеть водородных трубопроводов играет важную роль для будущего европейского рынка водорода. Создание центрально-европейского водородного коридора - важный шаг на этом пути, предлагает возможности доставки больших объемов водорода в промышленных центров спроса уже к 2030 году", - заявил генеральный директор OGE Йорга Бергмана.

Он добавляет: "С уверенностью можно сказать одно: без широкого использования водорода вместе с возобновляемыми источниками энергии мы не сможем достичь наших климатических целей".

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