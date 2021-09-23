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Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу, поскольку они вакцинированы "Спутником", - Гончаренко

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Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу, поскольку они вакцинированы "Спутником", - Гончаренко
Российская делегация будет принимать участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы онлайн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 23 сентября сообщил в Telegram народный депутат от "ЕС", член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

По его словам, россиянам запретили свободно передвигаться по Страсбургу, – только из гостиницы в здание ПАСЕ.

"Причина – россияне не привиты признанными в Европе вакцинами (от коронавируса). Повторяется ситуация с летней сессией ПАСЕ, когда российская делегация тоже не приехала из-за условия при приезде в Страсбург присутствовать только на заседаниях Ассамблеи", – написал Гончаренко.

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Хе-хе. антиваксеров нигде не любят
  • Mora Zfayfer
    ********* прокаженные.))

  • alexandr shamov
    Каарочи, каазламордым не привыкать к резервациям.
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