Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно передвигаться по Страсбургу, поскольку они вакцинированы "Спутником", - Гончаренко
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Российская делегация будет принимать участие в осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы онлайн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом 23 сентября сообщил в Telegram народный депутат от "ЕС", член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
По его словам, россиянам запретили свободно передвигаться по Страсбургу, – только из гостиницы в здание ПАСЕ.
"Причина – россияне не привиты признанными в Европе вакцинами (от коронавируса). Повторяется ситуация с летней сессией ПАСЕ, когда российская делегация тоже не приехала из-за условия при приезде в Страсбург присутствовать только на заседаниях Ассамблеи", – написал Гончаренко.