Восемь раненых и больных военнослужащих доставлены санавиацией во Львов, - Медсилы ВСУ. ФОТО
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Сегодня из Днепра во Львов санитарной авиацией доставлены 8 военнослужащих для дальнейшего лечения и реабилитации.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Медсил ВСУ.
"Из Военно-медицинского клинического центра Восточного региона в Днепре реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "Вита" проведена плановая медицинская эвакуация 4 раненых и 4 больных военнослужащих во Львов", - говорится в сообщении.
С аэродрома в военный госпиталь военнослужащих доставили специализированным транспортом.
Сейчас украинские военные размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование для назначения курса лечения и реабилитации.