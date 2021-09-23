Восемь раненых и больных военнослужащих доставлены санавиацией во Львов, - Медсилы ВСУ. ФОТО

Сегодня из Днепра во Львов санитарной авиацией доставлены 8 военнослужащих для дальнейшего лечения и реабилитации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Медсил ВСУ.

"Из Военно-медицинского клинического центра Восточного региона в Днепре реанимационно-операционным самолетом Воздушных Сил ВСУ Ан-26 "Вита" проведена плановая медицинская эвакуация 4 раненых и 4 больных военнослужащих во Львов", - говорится в сообщении.





С аэродрома в военный госпиталь военнослужащих доставили специализированным транспортом.

Сейчас украинские военные размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование для назначения курса лечения и реабилитации.