Глава Венецианской комиссии позвонил Зеленскому из-за закона об олигархах, - Офис президента

Глава Венецианской комиссии Джанни Букиккио позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому после голосования за законопроект об олигархах, и запросил предоставить в комиссию его текст для анализа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Офис президента по итогу телефонного разговора, инициированного главой Венецианской комиссии.

"Председатель Венецианской комиссии обратился с просьбой предоставить комиссии проголосован текст закона в редакции, подписанной главой государства, для рассмотрения и подготовки соответствующего заключения", - говорится в сообщении Офиса президента.

Согласно сообщению украинской стороны, Зеленский и Букиккио констатировали "единство подходов к необходимости развития в Украине верховенства права, демократии и реализации судебной реформы".

Пресс-релиз Венецианской комиссии обнародован не был.

Напомним, Венецианская комиссия начала проверку законопроекта об олигархах 15 сентября на предмет соответствия конституции и правам человека . Свое заключение она должна была предоставить до 15 декабря. Однако, депутаты фракции "Слуги Народа" при поддержке групп "За Будущее" и "Довира", близких к олигархам Игорю Коломойскому и Андрею Веревскому, отказались ждать выводов комиссии и приняли проект во втором чтении 23 сентября.

24 сентября оказалось, что проект требует повторного голосования из-за непоправимых нарушений процедуры и возникших правовых коллизий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венецианская комиссия призвала депутатов воздержаться от рассмотрения законопроекта об олигархах, - нардеп