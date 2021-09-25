ВСК по делу "вагнеровцев" вызывает Бутусова на заслушивание из-за его поста: "Будем разбираться. Пришло время ответственности"

ВСК по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины вызывает на заслушивание главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова.

Об этом, как информирует Цензор.НЕТ, на странице в Facebook написала народный депутат "Слуги народа", глава ВСК Марьяна Безуглая.

Отметим, ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов написал, что по данным источника издания, на заседении ВСК по делу "вагнеровцев" бывший начальник ГУР МО Василий Бурба официально под протокол опроверг "все лживые заявления, которыми офис Зеленского пытался более года скрыть факт предательства и помещать наследованию провала спецоперации".

Далее приводим ответ Безуглой полностью:

""Генерал" Бутусов написал свою версию, что вчера говорил на заседании ВСК В.Бурба. Информация не соответствует действительности. Источник указывается, как "по данным источников Цензор.НЕТ".

Какие источники?

Присутствовали члены ВСК и В.Бурба. Это единственные источники информации о том, что было вчера. Заседание "грифованное". Подпадает под Закон о гостайне. Это уголовная ответственность.

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Не думаю, что Василий Васильевич будет давать фейковый вариант государственной тайны.

Ренат Кузьмин? Трудно представить дружбу ОПЗЖ с Бутусовым, но почему бы и нет. Если рассматривать как большую картину попыток ослабления Украины как государственного образования, то вполне логично даже такое обьединение.

Единственная "сенсация" о "содержании" разговоров вчера вышла на телеграмм-канале Страна.UA (основной сайт пророссийского издания заблокирован решением СНБО с 20 августа 2021).

Или же просто Бутусов взял и написал свою предыдущую версию, чтобы как-то, ну хоть как-то "прилепиться" к работе ВСК?

Кто он, свидетель, инструмент или сознательный агент российской спецоперации по дезинформации в Украине?

Будем разбираться.

Вызываю Юрий Бутусов на заслушивание. Время и место будет сообщено.

Пришло время ответственности за сказанное, сделанное и сломанное".

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